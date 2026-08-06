Фигурно-политическое катание: Плющенко хочет кормиться в «деградирующей» России, а жить в солнечном Баку Эмигрант-фигурист запустил «антикриз», чтобы оправдаться перед россиянами? Сергей Аксёнов На фото: Евгений Плющенко (Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС) Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская 2 августа провели благотворительный день «Пройди путь чемпиона» для детей из многодетных семей.
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