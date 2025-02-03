Китай нашел способ предотвратить торговую войну с США

Власти Китая надеются предотвратить начало глобальной торговой войны, вернувшись к тем договоренностям, которых удалось добиться во время первого президентского срока нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.
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