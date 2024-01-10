В Усть-Илимске мост через реку рухнул под тяжестью лесовоза

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщает об обрушении моста через реку Полива. Это произошло из-за тяжести произжающего по нему лесовоза, пострадавших нет, повреждения получил только прицеп грузовика.
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