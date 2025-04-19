«Я совсем не была готова к рождению ребенка»: Любовь Толкалина удивила признанием о личной жизни

Актриса Любовь Толкалина сделала откровенное признание о своей личной жизни. В интервью HELLO! экс-возлюбленная Егора Кончаловского заявила, что «совсем не была готова» к рождению дочери, и назвала себя «вообще не семейным человеком».
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