Google скрыл данные о дорожном трафике в секторе Газа и Израиле

Американская транснациональная компания Google по просьбе израильских военных на неопределенное врем скрыла информацию о дорожном движении в секторе Газа и Израиле в своих сервисах Google Maps и Waze, сообщило агентство Bloomberg.
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