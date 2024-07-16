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Петербургский дневник

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Президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов рассказал, что такое культурное здоровье общества

Президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов рассказал, что такое культурное здоровье общества

И чем его можно поддерживать Завтра открывается фестиваль «Книжный маяк Выборга». Президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов поделился мыслями о том, что такое культурное здоровье общества и чем его можно поддерживать.

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