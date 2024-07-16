Президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов рассказал, что такое культурное здоровье общества

И чем его можно поддерживать Завтра открывается фестиваль «Книжный маяк Выборга». Президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов поделился мыслями о том, что такое культурное здоровье общества и чем его можно поддерживать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии