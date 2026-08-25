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Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября: как изменится график в 2026 году

Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября: как изменится график в 2026 году

Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября: как изменится график в 2026 году Елена ГалицкаяОсенью 2026 года работающие россияне получат возможность отдохнуть дольше благодаря календарным особенностям и празднованию Дня народного единства.

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