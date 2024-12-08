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Смоленская Газета

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Управление ФСБ России по Смоленской области предупреждает смолян об участившихся случаях мошенничества

Управление ФСБ России по Смоленской области предупреждает смолян об участившихся случаях мошенничества

Управление ФСБ России по Смоленской области предупреждает об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники могут воспользоваться доверием граждан, сообщая от имени сотрудников ФСБ России о полученной из финансовых организаций информации об угрозе их вкладам с целью незаконного вывода денег.

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