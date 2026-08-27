С 1 сентября закон защитит матерей от испытательного срока

С 1 сентября вступает в силу закон, запрещающий испытательный срок для женщин с детьми до трех лет. Екатерина Стенякина пояснила, что нововведение защищает матерей от отказа в трудоустройстве после испытательного срока.
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