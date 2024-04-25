Бригаду ТрО, переведённую в контратакующую, командование ВСУ бросило на помощь фактически разбитой 47-й бригаде для удержания Соловьёво

Украинское командование ввиду утраты контроля над Очеретино и высоких потерь в составе 115-й бригады ВСУ в этом районе решило бросить в бой личный состав бригады, которая была переведена в «боевую» (контратакующую) изменением статуса с бригады территориальной обороны.