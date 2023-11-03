Посол Антонов подтвердил укрепление контроля в России над ядерным оружием

Россия выступает за развитие глобального режима контроля над ядерными вооружениями. Об этом сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов по поводу критики отзыва Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии