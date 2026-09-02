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Царьград

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Путин ответил на вопрос об ударах по британским заводам: «Это военная тайна»

Путин ответил на вопрос об ударах по британским заводам: «Это военная тайна»

Президент России Владимир Путин лаконично ответил на вопрос журналиста о том, станут ли законной целью для русской армии британские заводы, производящие оружие и дроны для Украины.

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