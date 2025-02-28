Трамп сделал парадоксальное заявление по поводу российско-украинского конфликта

Президент считает, что боевые действия либо закончатся совсем скоро, либо не закончатся никогда. Президент США Дональд Трамп в ходе совместной с премьер-министром Великобритании Киром Стармером пресс-конференции заявил, что конфликт России и Украины может завершиться в ближайшее время, в противном случае он будет продолжаться вечно.