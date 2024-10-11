МИД ФРГ ждет объяснений Израиля из-за удара по культурному центру в Ливане

Полного разъяснения по поводу израильского авиаудара по поддерживаемому организациями ФРГ культурному центру «Дар-эс-Салам» в Ливане, унесшего жизни шести человек, ждет от правительства Израиля МИД Германии 11 октября, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
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