Объем утечек данных клиентов финансового сектора в РФ за год вырос в три раза

В 2023 году из российских финансовых организаций утекло 170,3 млн записей персональных данных клиентов (без учета платежных данных), написал РБК со ссылкой на исследование экспертно-аналитического центра компании InfoWatch.
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