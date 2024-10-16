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Скандальная постановка Sancta вызвала массовую рвоту у немецких зрителей

Скандальная постановка Sancta вызвала массовую рвоту у немецких зрителей

Увиденное на сцене так шокировала зрителей, что 18 посетителям оперы в Штутгарте понадобилась помощь приехавших в театр медиков.

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