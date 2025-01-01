Сирийские джихадисты могут установить союз с балканскими единомышленниками Психоз, раздуваемый из штаб-квартир НАТО и ЕС в Брюсселе, по поводу якобы неминуемой «российской агрессии» на всю Европу, ослепляет ее саму перед лицом реальных угроз стабильности и безопасности этой части света.