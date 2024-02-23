Задержали за помощь ВСУ и обвинили в государственной измене Что происходит в Екатеринбурге: молодую русскую девушку задержали за помощь ВСУ и обвинили в государственной измене В Екатеринбурге вновь громкое задержание.
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