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Что происходит в Екатеринбурге: молодую русскую девушку задержали за помощь ВСУ и обвинили в государственной измене

Что происходит в Екатеринбурге: молодую русскую девушку задержали за помощь ВСУ и обвинили в государственной измене

Задержали за помощь ВСУ и обвинили в государственной измене Что происходит в Екатеринбурге: молодую русскую девушку задержали за помощь ВСУ и обвинили в государственной измене В Екатеринбурге вновь громкое задержание.

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Комментарии
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Daddy Bo
&quot;А был ли мальчик?&quot; (далее - по тексту)
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1 час.
Олег Самойлов
ссакен! Ну  ты б хоть иногда пытался думать! Только ГОЛОВОЙ думай, а не головкой хуя!
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1 час.
Oleg Prauskov
Эту мразь надо засадить на 25+5,пусть воет в бараке на Колыме!
Ответить
36 мин.

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