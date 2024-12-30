"Базарные выпады": Авиакатастрофа в Актау. Алиеву напомнили о дипломатии

НЛ Нина Лубенкова Ничего бы этого не было, если бы украинские дроны не летели на Северный Кавказ. Поэтому смотреть надо первопричину а не дерзить стране, в которой проживает множество ваших соотечественников.

НК Наталья Котельникова Боятся предъявить претензии к США, Англии и всему ЕС! Боятся. В итоге это будет не последняя катастрофа! Нужно всем бороться с фашизмом, а не заискивать и ждать кто кого. Подленькая сучность.