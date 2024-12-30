Военный корреспондент Александр Коц прямолинейно напомнил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о дипломатии в связи с его последними высказываниями об авиакатастрофе в Актау.
"Базарные выпады": Авиакатастрофа в Актау. Алиеву напомнили о дипломатии
Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Ничего бы этого не было, если бы украинские дроны не летели на Северный Кавказ. Поэтому смотреть надо первопричину а не дерзить стране, в которой проживает множество ваших соотечественников.
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12 час.
НК
Наталья Котельникова
Боятся предъявить претензии к США, Англии и всему ЕС! Боятся. В итоге это будет не последняя катастрофа! Нужно всем бороться с фашизмом, а не заискивать и ждать кто кого. Подленькая сучность.
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11 час.
Игорь Васиков
Зная расписание самолета, его маршрут и тип судна, легко отправить в нужное время, в нужное место безпилотники и прикрыться им от ПВО.
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6 час.
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