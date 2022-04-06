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БГЭС призывает своих абонентов отказаться от получения справок на субсидии

БГЭС призывает своих абонентов отказаться от получения справок на субсидии

Барнаульская горэлектросеть призывает своих абонентов отказаться от получения справок на субсидии. За первый квартал 2022 года в компанию обратились 5671 человек за получением документов об отсутствие задолженности за потребленную электроэнергию.

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