БГЭС призывает своих абонентов отказаться от получения справок на субсидии

Барнаульская горэлектросеть призывает своих абонентов отказаться от получения справок на субсидии. За первый квартал 2022 года в компанию обратились 5671 человек за получением документов об отсутствие задолженности за потребленную электроэнергию.
Барнаульская горэлектросеть призывает своих абонентов отказаться от получения справок на субсидии. За первый квартал 2022 года в компанию обратились 5671 человек за получением документов об отсутствие задолженности за потребленную электроэнергию.
Свежие комментарии