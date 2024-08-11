Алаудинов рассказал иностранным сатанистам, что с ними будет за участие в «вакханалии» под Курском Юлия СоколоваКомандир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выступил с громким заявлением, в котором обвинил западные страны в поддержке и участии в атаке на Курскую область.