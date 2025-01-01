Намаз в общественных местах вне закона

Владимир Воюшин

Как это стало возможным у нас в стране, кто это организовал и почему президент на это закрывает глаза? ВО ВРЕМЯ ОТВЕТОВ 19.12.24 ОН ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОС О МИГРАНТАХ, НО НИЧЕГО ТОЛКОМ НЕ ОТВЕТИЛ, ЭТО ЕГО СТИЛЬ, ЗАМЫЛИВАТЬ ТЕМУ, ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ НАРОДУ ВЫРАЖАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, А ТОЛЬКО ВЛАСТЬ ПРИДЕРЖАЩИХ? ТАКЖК ВОПРОСЫ О ЦЕНАХ! Из этого следует, что страна принадлежит кучке питерского клана и они построили свою жизнь исключив волеизъявление народа? Пусть будет управление Создателя, и вернётся в страну Равенство, Любовь и Справедливость! А этим пора на выход! Они устали за десятилетия.