Намаз в общественных местах вне закона

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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М
ММ
&quot; 40000 рублей штрафа и выдворение путем принудительного перемещения через границу РФ.&quot;- огласить прайс-лист каждому мусульманину! И депортировать в течение суток после оплаты штрафа. До оплаты держать в тюрьме!
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3 час.
Владимир Воюшин
Как это стало возможным у нас в стране, кто это организовал и почему президент на это закрывает глаза? ВО ВРЕМЯ ОТВЕТОВ 19.12.24 ОН ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОС О МИГРАНТАХ, НО НИЧЕГО ТОЛКОМ НЕ ОТВЕТИЛ, ЭТО ЕГО СТИЛЬ, ЗАМЫЛИВАТЬ ТЕМУ, ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ НАРОДУ ВЫРАЖАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, А ТОЛЬКО ВЛАСТЬ ПРИДЕРЖАЩИХ? ТАКЖК ВОПРОСЫ О ЦЕНАХ! Из этого следует, что страна принадлежит кучке питерского клана и они построили свою жизнь исключив волеизъявление народа? Пусть будет управление Создателя, и вернётся в страну Равенство, Любовь и Справедливость! А этим пора на выход! Они устали за десятилетия.
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2 час.
НК
Наталья Котельникова
Их гонят отовсюду, одни русские терпят. Может хватит уже?
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2 час.

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