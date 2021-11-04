ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика"Операция преемник" , возможна ли она в России? автор - атриот России Если да - то кто преемник Путина. Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕЕкатеринаПоживем -увидим.ИИринаТолько идиоты могут поверить ,что руководитель Государства ,позволяющий своим подчиненным грабить страну и народ -сам честный человек .Вячеслав 5А Пётр-1 был честным государем или нет.а другие .возрождали страну вопреки.тому.творили кругом.да времена изменились конечно и не только.народ тоже.-зачем президенту деньги у него есть власть над народом и это главноеВладимир ДомнинЛичность "преемника" не важна. Главное, чтобы имидж нужный создать, чтобы картинка "народу нравилась". Понятно, что один человек только в воспаленном мозгу запутинцев может "остановить страну на краю пропасти" и "поднять с колен".Татьяна БушмелеваПредлагаете Чубайса? Или Ходорковского? Или Навального? Кстати Саакашвили руководитель-гастробайтер свободен и тоже амерами одобрен... Для вас же важно что бы "цивилизованными" хозяевами претендент одобрен был иначе "деспотизм" и "нечестные выборы"...Владимир ДомнинВидимо, семантику забыли. Я ни кого не предлагаю. Если "преемник" как и сам Путин не будет устраивать реальную власть, то проблему решит "Ковид".ИИринаА что ,кроме вас ,врагов коммунистов ,угробивших все захваченные вами республики СССР ,на территории бывшего СССР больше никого нет ?ККоршуновОчень даже предлагаю Вами перечисленных отправить в расход с последующей утилизацией в ближайших скотомогильниках. Только этого мало, список мрази к несчастью очень длинный.Вячеслав 5С колен мы поняли страну в 1945 после войны-вот это и был героизм.ни нефти.ни газа.ни денег? куда делся этот народ.вот вопрос????Олег СамойловЕсть прекрасные кандидатуры на прИЁмника нынешнему президенту! Например, лёхуй насральный, пальтошкен, хуязен, сатанавскей! Чем не президенты? И ведь они ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО делать, КАК делать, и, главное, ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ!Олег СамойловЗю-Гондона или Мирона в президенДы!Татьяна БушмелеваВ принципе согласна - они знают как должны делать другие которые работают и которые ответственность на других не перекладывают. А сами работать и отвечать они "не подписывались". Видимо пустобрёхи себя уже сильно дискредитировали... Большинство людей в стране всё-таки работяги а пустобрёхи брешут ради того что бы на шею сесть - это мы уже давно поняли.... и поняли что нам они без надобности... Отбрыкиваемся как можем...ГусЕнаПтицын, не забудь перед этим квартирку сдать государству, коль тебе Чубайс не по нраву....Олег СамойловЯзыком размахивать у насспециалистов много! В замечательном кино, придуманном президентом государства 404, в восьмой серии второго сезона есть великолепные кадры! Рекомендую! Называется кино "Слуга народу"!ККоршуновОна не просто возможна, она будет. Нынешний правящий класс РФ, его "элита" и их "ЕР" сделают для этого все. Для них власть это все, это значит что при власти они хозяева России, что Россия их жирная кормушка, источник их неуемного обогащения.ГусЕнаПташкин, как же ты голоден. На паперти стоишь, Нищеброд? Неужели тебе, Куеушкин, не ведомо удовольствие орезультата правильного решения, от хорошо сделанной оаботы, тяжесть от бремя ответственности, горечь от неблагодарности? Чтож ты таеой поимитивный, как ленточный червь?Евгений МангушНа хрена ему сотни миллиардов ДОЛЛАРОВ?, которые в один момент могут рухнуть. Уверен, что он свои деньги хранит не в долларах и не в Штатах и не государствах подконтрольных Штатам. Идеальный вариант- это Эмираты.Евгений МангушНичего не утверждаю, но в начале 2000-х ходили слухи по Москве, что большая часть бензозаправок принадлежали ему.Олег Самойловдевица! У тебя опилки не перегрелись случайно?ГусЕнаЕго деньги-это Крым и крымский мост, его деньги-это по 16 часов рабочий день, его деньги-это неуклонное поднятие рождаемости, его деньги-это не дать угробить Сирию и держать в узде Талибан...Но, ты, молдавашка, дальще своих гнилых яблок не видишь...Константин СухомлиновНеважно кто будет, главное вспять не повернуть.Вячеслав 5Что страшно в лаптях ходить???-это так к слову.кто будет приемник.разве так важно.если нет связи конституции и самой страны и тем более государства( мы вернулись к царским временам.ордена и медали и вся знать оттуда и бывшие -никто.стали владеть всем.у нас все плохие и народ тоже-ожирел.поправился.хочется всего.что не дали коммунисты.говорите Медведева в президенты.да не будет он никогда в кресле.надо было давно его менять.да время потеряли.ну что господа.говорят от жира мозг плывёт иногда и остаётся только желания.за нас скоро весь мир будет работать.а чем займёмся мы?-вот вопрос.так вопрос.сегодня праздник.а с кем мы помирились и братаемся-власть с народом? с праздником всех.ГусЕнаДуремар, чего тебе не хвмтает? Власть и так уже в жопу дует каждому...ГМГУРГЕН МАЛАКЯННе уйдёт он никуда.. Его как бывших секретарей ЦК вынесут из Кремля, вперёд ногами.. А что касается миллиардов долларов, не исключаю! Иначе бы не цеплялся за это кресло и пути отхода не строил бы, в виде законов о неприкосновенности и т.д.ГусЕнаПурген, иди в Арцах.ИИринаРаспинаясь о демократии ,враги коммунистов вернули ту же Систему "преемничества " руководителей Государства ,какая была в РИ и СССР .НАНаталья АндросоваОттуда никто добровольно не уходитВячеслав 5А куда выносят?-шуткаГусЕнаНу да, как и натящя от куев не оторвешь. Их спишут, а они все тоскуют...VBvladimir bedarevВсе преемники Путина либо убиты, либо уже сняты с должностей.Boris MaxЧто статья хуйня, что комменты....)))SeveryaninВ конце срока В.В.Путин назначит преемника, как Ельцин, в своё время. Преемник национализирует приватизированные предприятия и недра. За столь кардинальное решение, народ естественно проголосует за преемника, и он станет законным Президентом России. В.В.Путин не цепляется за власть, он просто не может оставить её тем, кто столько лет мешает становлению государственности России. И миллиарды ему ни к чему, он не бессмертен. Честь в России всегда была дороже денег! А у кого иначе, те шестерят за рубежами своей родины. Это их карма!PPPavel PolyakovАвтор просто козел и идиот!!!!Олег СамойловА что ж так мелко вопрос ставится про сотни миллиардов Путина? У него несколько больше! Не верите? А Россия СКОЛЬКО стОит? Триллион? Или сто триллионов? Или на порядок - пару порядков больше?Олег Самойловирга! А ты точЬно уверена, что страну сейчас грабят? Вот при твоих вождях страну дербанили восхитително! А сейчас - увы, не прокатывает сие!Наталья Суржик (Пономаренко)Чем больше кваканья против Путина, тем больше уверенности, что многое идет верно, учитывая в каких условиях приходится работать по вырыванию страны из-под влияния Запада и противодействия новоявленных троцкистов. Срочно надо кардинально менять систему образования иначе получим общество сплошных блогеров, кривляк и бездарей, способных мыслить СМС-ками, а, уж, патриотов страны придется выискать. И демократию надо в некоторых аспектах пересматривать. Не доведет она до добра(и это видно по отношению к вакцинации).Тамара ФроловаЧто же вам спокойно не живется, как вороны каркают и каркают. Не дождётесьКомментировать
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