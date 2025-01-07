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Добрый дух пьяного леса: 100 лет со дня рождения Джеральда Даррелла

Добрый дух пьяного леса: 100 лет со дня рождения Джеральда Даррелла

Джеральд Даррелл прославился своими книгами о животных и природе. Они были такими смешными и увлекательными, что ими зачитывались даже те, кому не было никакого дела до слонов, обезьян и волосатых лягушек.

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