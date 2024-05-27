Сегодня на «Ролан Гаррос» стартуют 12 россиян

Большинство наших теннисистов вступит в борьбу во второй день парижского турнира «Большого шлема». В понедельник, 27 мая, запланированы 11 матчей 1-го круга в одиночных разрядах с российским участием – 5 мужских и 6 женских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии