Профессор Попов назвал три продукта, вызывающих головную боль

Головная боль мучает человека не только из-за проблем со здоровьем. Профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов заявил, что мигреням могут способствовать даже продукты.
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