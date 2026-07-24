Почему Бисмарк не стал добивать Австрию

Битва при Кёниггреце. Худ. Христиан Зелль-старший.Ставка на блицкригМинистр иностранных дел Пруссии Отто фон Бисмарк и начальник Генштаба Хельмут фон Мольтке делали ставку на молниеносную войну (Прусский блицкриг).
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