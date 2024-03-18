Три сотни спасенных на льду: неутешительные итоги озвучили в МЧС

Почти 300 человек были спасены сотрудниками МЧС России на водоемах, сообщает PRIMPRESS. Бесстрашные россияне продолжают подвергать свою жизнь опасности «Всего с начала года на воде произошли 192 происшествия, на которых, к сожалению, погибли 105 человек.