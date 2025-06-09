Оценку качества жизни в Забайкалье изучает опрос ZAB.RU

Опрос о качестве жизни в Забайкалье запущен в Telegram-канале ZAB.RU.На вопрос: «Довольны ли вы качеством жизни в Забайкалье?» предлагаются следующие варианты ответов:Полностью недоволенНе вполне доволенДоволенОчень доволенГолоса принимаются до 23 часов.