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Оценку качества жизни в Забайкалье изучает опрос ZAB.RU

Оценку качества жизни в Забайкалье изучает опрос ZAB.RU

Опрос о качестве жизни в Забайкалье запущен в Telegram-канале ZAB.RU.На вопрос: «Довольны ли вы качеством жизни в Забайкалье?» предлагаются следующие варианты ответов:Полностью недоволенНе вполне доволенДоволенОчень доволенГолоса принимаются до 23 часов.

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