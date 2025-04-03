В Газе 77 человек за ночь погибли от израильского удара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз нанесла удары по территориям сектора Газа, в результате общее число погибших в результате действий израильской армии в секторе Газа за сутки увеличилось до 77.
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