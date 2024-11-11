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В Кольчугино возбуждено уголовное дело из-за падения мальчика в траншею

В Кольчугино возбуждено уголовное дело из-за падения мальчика в траншею

Ребенок получил серьезные травмы и долго лечился в больнице.Следком в Кольчугино возбудил уголовное дело на фирму из Москвы, которая ремонтировала теплосети на улице 50 лет Октября.

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