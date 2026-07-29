Моссад потерял лидера Ирана. Технологии оказались бессильны

Пока Трамп взвешивает очередной шаг в иранском противостоянии, разведка активизирует поиски исчезнувшего в феврале верховного лидера ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Секретная операция, которую официально никогда не обсуждают и не подтверждают, — охота на аятоллу Моджтабу Хаменеи — занимает умы Моссада и ЦРУ.