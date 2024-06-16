Формула Путина

Чем хуже для них-тем лучше для нас! Великолепный шахматный ход!Для начала-шах!А через некоторое количество ходов...сами понимаете,лучше не будет.Ждём!

Natalija Osminina

Внеблоковость идет красной линией еще с "неультиматума" декабря 2021 года. Почему все об этом забывают?? Условия то ужесточаются, только из никто не хочет выполнять: ни первые, ни последние. При этом льется кровь. Пора переходить ко 2-ой фазе эскалации.