Формула Путина

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Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
Чем хуже для них-тем лучше для нас! Великолепный шахматный ход!Для начала-шах!А через некоторое количество ходов...сами понимаете,лучше не будет.Ждём!
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1 д.
Natalija Osminina
Внеблоковость идет красной линией еще с &quot;неультиматума&quot; декабря 2021 года. Почему все об этом забывают?? Условия то ужесточаются, только из никто не хочет выполнять: ни первые, ни последние. При этом льется кровь. Пора переходить ко 2-ой фазе эскалации.
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21 час.

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