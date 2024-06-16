Путин выходит и публично делает предложение на которое ни Запад, ни Украине не могут пойти, потому то это означает политическое поражение глобалистов.
Формула Путина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АР
Александр Рязанцев
Чем хуже для них-тем лучше для нас! Великолепный шахматный ход!Для начала-шах!А через некоторое количество ходов...сами понимаете,лучше не будет.Ждём!
Ответить
1 д.
Natalija Osminina
Внеблоковость идет красной линией еще с "неультиматума" декабря 2021 года. Почему все об этом забывают?? Условия то ужесточаются, только из никто не хочет выполнять: ни первые, ни последние. При этом льется кровь. Пора переходить ко 2-ой фазе эскалации.
Ответить
21 час.
Свежие комментарии