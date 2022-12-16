Иван Паунич – о серии 16-0 ЦСКА: «Непобедимых команд не бывает»

Защитник «Локомотива-Кубань» Иван Паунич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с ЦСКА, а также назвал причину нестабильной игры краснодарской команды.

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