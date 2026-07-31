Создание сайта на WordPress: почему миллионы выбирают именно эту CMS

Создать собственный сайт сегодня может практически каждый, но какой способ выбрать? В статье рассмотрены основные варианты создания сайтов — от самостоятельной разработки и онлайн-конструкторов до профессиональной разработки на заказ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)