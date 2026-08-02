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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шанхай» арендовал Малоросиянова у «Автомобилиста». 20-летний защитник провел 91 матч в КХЛ

« Автомобилист » отдал « Шанхаю » в аренду на сезон 20-летнего защитника Даниила Малоросиянова . Ранее клуб из Екатеринбурга продлил договор с игроком на два года.

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