Добрый Мир
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Добрый Мир

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Судьба «Крокус Сити Холл» уже решена. Что решили построить на месте гибели более сотни россиян?

Судьба «Крокус Сити Холл» уже решена. Что решили построить на месте гибели более сотни россиян?

Вчера 126K прочитали «Крокус Сити Холл»… Простить такое нельзя. Забыть, безусловно, тоже. К сожалению, на теле России и в душах россиян есть много подобных мест, в которых было пролито много крови и слез.

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Комментарии
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ИО
Игорь Осокин
Какая может быть страховка за здание, если оно не введено в эксплуатацию
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12 час.
Валерий Ребров
так оно еще и в залоге у газпромбанка
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11 час.

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