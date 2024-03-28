Судьба «Крокус Сити Холл» уже решена. Что решили построить на месте гибели более сотни россиян?

Вчера 126K прочитали «Крокус Сити Холл»… Простить такое нельзя. Забыть, безусловно, тоже. К сожалению, на теле России и в душах россиян есть много подобных мест, в которых было пролито много крови и слез.
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