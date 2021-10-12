Bloomberg (США): Нобелевская премия за российский компромисс

Редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова Кремль поздравил с наградой неспроста, уверен автор, небедно живущий в Берлине на деньги, которые ему платят в США за критику российского президента.
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