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Bloomberg (США): Нобелевская премия за российский компромисс

Bloomberg (США): Нобелевская премия за российский компромисс

Редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова Кремль поздравил с наградой неспроста, уверен автор, небедно живущий в Берлине на деньги, которые ему платят в США за критику российского президента.

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