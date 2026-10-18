МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новый инвестиционный цикл в российской экономике можно было бы запустить через финансирование и создание новых предприятий по производству систем защиты и ПВО, заявил в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.