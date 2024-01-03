Морозы до -30 градусов скуют Алтайский край в самое ближайшее время

Зато ветер будет спокойный, не более девяти метров в секунду почти на всей территории региона В Алтайском крае в четверг ночью, 4 января, ожидаются морозы до -30 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.
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