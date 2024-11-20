Оказывается, у операции в Крынках был смысл

Помните навал ВСУ на Крынки, в ходе которого Украина угробила немалое количество своих своих вполне боеспособных войск? Было много вопросов - а зачем они так бездарно тратят свои силы в натуральных "мясных штурмах", которые просто не имеют никакого смысла? Оказывается, у этой операции смысл имелся! При том не простой, а что ни на есть стратегический! Так они хотели вернуть Крым! Или, хотя бы, дойти до перешейка.