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Российские ученые представили «Манифест гармоничного развития»

Российские ученые представили «Манифест гармоничного развития»

21 декабря в информационном агентстве ТАСС состоялась презентация «Манифеста гармоничного развития», подготовленного авторским коллективом ученых Российского государственного социального университета и Всероссийского общества охраны природы.

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