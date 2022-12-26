В ФФККР назвали бредом требование украинцев лишить Щербакову номинации на награду ISU

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на обращение УФФКК в ISU по поводу номинации олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.
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