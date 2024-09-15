Михаил Ходорченко победил на международном теннисном турнире

Учащийся УОР Краснолесье и воспитанник клуба «Ситек-Динамо» Михаил Ходорченко победил в одиночном разряде в составе сборной России на международном турнире Мировой Теннисной серии ITF WorldTennisTour “J60 Tajikistan Open”.
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