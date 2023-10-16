Во Владимирской области полицейские изъяли у местного жителя более пятидесяти килограммов наркотиков

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из ГУНК МВД России по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали ранее судимого местного жителя.
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