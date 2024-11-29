Первый природный "ядерный реактор": Что выяснили учёные из США

Задолго до того, как люди начали создавать ядерные реакторы для удовлетворения энергетических потребностей, еще когда на Земле господствовали микробы, природа опередила нас и сама "построила" первый ядерный реактор на Земле.
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