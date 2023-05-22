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Диетолог Мансурова: некоторым людям следует отказаться от помидоров

Диетолог Мансурова: некоторым людям следует отказаться от помидоров

Людям, страдающим от заболевания суставов, следует подумать над отказом от помидоров. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

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