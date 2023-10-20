В психиатрической больнице Карелии пациентов будет лечить электросном

Тем самым, каким лечили героев Людмилы Гурченко и Александра Михайлова в фильме «Любовь и голуби». Новый современный аппарат «Электросон» для физиотерапевтического лечения пациентов поступил в Республиканскую психиатрическую больницу.
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