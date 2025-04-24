Археологи впервые обнаружили скелет гладиатора римского времени, покусанного львом

Самое многочисленное захоронение гладиаторов обнаружено в Эфесе в Турции. Из 68 извлеченных тел, у 11 зафиксировали залеченные прижизненные черепно-мозговые травмы, а у десяти — примерно совпадающие со временем гибели.
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