Захарова в двух словах описала Южную Корею

События, связанные с введением в Южной Корее военного положения, отражают то, что она является непредсказуемой страной с точки зрения стабильности, в этих условиях КНДР не зря беспокоится о своей безопасности.
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